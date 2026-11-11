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Deepfake-uri, fraude, propagandă: ce trebuie să știe un licean în era AI?

e Scris de elena lotrean
Deepfake-uri, fraude, propagandă: ce trebuie să știe un licean în era AI?
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Necesitatea introducerii opționalului de inteligență artificială în școlile din România.

Sursa: Adevarul

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