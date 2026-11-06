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Democraţii pregătesc restricții legislative asupra AI după ce au câștigat alegerile în SUA. Companiile tech au scăzut pe burse

b Scris de bogdan păcurar
Democraţii pregătesc restricții legislative asupra AI după ce au câștigat alegerile în SUA. Companiile tech au scăzut pe burse
Aosom
Democraţii intenţionează să lanseze un val de acte normative asupra sistemelor de Inteligenţă Artificială (AI) şi dezvoltării centrelor de date, după ce vor prelua controlul asupra Congresului SUA în ianuarie, potrivit unor congresmeni, consilieri ai acestora şi activişti.

Sursa: Digi24

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