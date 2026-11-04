Denise Rifai revine pe micile ecrane, dar nu unde se așteptau telespectatorii. Ce surpriză pregătește, primele detalii despre emisiune

Denise Rifai revine în fața telespectatorilor cu un proiect nou, după o perioadă în care mulți dintre cei care îi urmăresc activitatea s-au întrebat ce urmează pentru prezentatoare. În contextul în care Cătălin Măruță a înlocuit-o în emisiunea „Furnicuțele”, iar planurile sale profesionale nu erau cunoscute, vedeta a făcut acum un anunț important. Aceasta pregătește […]

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