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Denise Rifai revine pe micile ecrane, dar nu unde se așteptau telespectatorii. Ce surpriză pregătește, primele detalii despre emisiune

d Scris de diana dumitrache
Denise Rifai revine pe micile ecrane, dar nu unde se așteptau telespectatorii. Ce surpriză pregătește, primele detalii despre emisiune
Aosom
Denise Rifai revine în fața telespectatorilor cu un proiect nou, după o perioadă în care mulți dintre cei care îi urmăresc activitatea s-au întrebat ce urmează pentru prezentatoare. În contextul în care Cătălin Măruță a înlocuit-o în emisiunea „Furnicuțele”, iar planurile sale profesionale nu erau cunoscute, vedeta a făcut acum un anunț important. Aceasta pregătește […]

Sursa: Playtech

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