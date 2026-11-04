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Descinderi la o primărie din Botoșani, într-un dosar de abuz în serviciu şi contrabandă. Peste 340 de percheziții, la nivel național, în cadrul Operaţiunii JUPITER - Video

d Scris de doinița manic
Descinderi la o primărie din Botoșani, într-un dosar de abuz în serviciu şi contrabandă. Peste 340 de percheziții, la nivel național, în cadrul Operaţiunii JUPITER - Video
Aosom
Poliţiştii din Botoşani efectuează, miercuri, percheziţii la sediul unei primării, la sediile a două societăţi comerciale, dar şi la locuinţele mai multor persoane fizice, într-un dosar de abuz în serviciu şi contrabandă

Sursa: Dcnews

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