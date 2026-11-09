Detalii de Ultimă Oră din Ancheta Împotriva lui Jensen Huang, ce a Făcut în Secret Alice Huang iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Jensen Huang, directorul general al NVIDIA, se află în centrul unui scandal de spionaj care a provocat reacții pe piața financiară americană, după apariția unor informații privind presupusa sa relație cu o femeie suspectată de legături cu serviciile secrete chineze. Potrivit Financial Times, Alice Huang, o femeie de afaceri implicată în comercializarea infrastructurii pentru inteligență […] The post Detalii de Ultimă Oră din Ancheta Împotriva lui Jensen Huang, ce a Făcut în Secret Alice Huang first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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