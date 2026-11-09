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DIGI continuă reducerile de Cyber Monday: abonamente la jumătate de preț timp de nouă luni

r Scris de radu iorga
DIGI continuă reducerile de Cyber Monday: abonamente la jumătate de preț timp de nouă luni
Aosom
DIGI oferă o reducere de 50% timp de nouă luni pentru abonamente mobile, internet fix și televiziune, în cadrul unei campanii Cyber Monday valabile în România.

Sursa: Mobilissimo

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