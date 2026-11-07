Din ce țară va veni primul astronatut străin care va vizita stația spațială chineză

Un astronaut pakistanez va deveni primul străin care va vizita stația spațială chineză, a anunțat sâmbătă Agenția Chineză pentru Zboruri Spațiale cu Echipaj (CMSA), citată de France Presse. Pakistanul și China întrețin de zeci de ani relații diplomatice și strategice strânse și au semnat în februarie 2025 un acord pentru un program de formare al …

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