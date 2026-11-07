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Disneyland testează roboți autonomi cu inteligență artificială, realizați după personaje din „Cars” și „Wall-E”, pentru dirijarea mașinilor în parcare

d Scris de dana arambescu
Disneyland testează roboți autonomi cu inteligență artificială, realizați după personaje din „Cars” și „Wall-E”, pentru dirijarea mașinilor în parcare
Aosom
Vizitatorii celebrului parc de distracții Disneyland din California ar putea fi întâmpinați în curând la sosire nu de personalul uman, ci de roboți autonomi dotați cu inteligență artificială, concepuți după chipul și asemănarea celebrelor personaje din filmele de animație Pixar.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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