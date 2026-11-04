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Doi actori Marvel se reunesc într-un thriller inspirat dintr-o poveste adevărată. Jeremy Renner și Josh Brolin, într-o luptă disperată pentru supraviețuire

o Scris de ozana mazilu
Doi actori Marvel se reunesc într-un thriller inspirat dintr-o poveste adevărată. Jeremy Renner și Josh Brolin, într-o luptă disperată pentru supraviețuire
Aosom
O noapte obișnuită de pescuit se poate transforma într-un coșmar atunci când un singur pas greșit te lasă singur, în mijlocul oceanului, fără nicio posibilitate aparentă de salvare

Sursa: Playtech

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