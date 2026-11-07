 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Donald Trump Ordonă Atacatarea Insulei Qeshm de lângă Iran, ne Așteptă să Crească iar Prețurile Carburanților

a Scris de adrian gabor
Donald Trump Ordonă Atacatarea Insulei Qeshm de lângă Iran, ne Așteptă să Crească iar Prețurile Carburanților
Aosom
Donald Trump Ordonă Atacatarea Insulei Qeshm de lângă Iran, ne Așteptă să Crească iar Prețurile Carburanților iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Președintele american Donald Trump a confirmat că armata Statelor Unite a efectuat noi atacuri asupra insulei iraniene Qeshm, situată în Strâmtoarea Ormuz, într-un moment în care Washingtonul susține că negocierile cu Teheranul înregistrează progrese importante. Liderul de la Casa Albă a explicat vineri că operațiunile militare au vizat sisteme iraniene de apărare antiaeriană, prezentând intervenția […] The post Donald Trump Ordonă Atacatarea Insulei Qeshm de lângă Iran, ne Așteptă să Crească iar Prețurile Carburanților first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech