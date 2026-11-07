Donald Trump Ordonă Atacatarea Insulei Qeshm de lângă Iran, ne Așteptă să Crească iar Prețurile Carburanților iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Președintele american Donald Trump a confirmat că armata Statelor Unite a efectuat noi atacuri asupra insulei iraniene Qeshm, situată în Strâmtoarea Ormuz, într-un moment în care Washingtonul susține că negocierile cu Teheranul înregistrează progrese importante. Liderul de la Casa Albă a explicat vineri că operațiunile militare au vizat sisteme iraniene de apărare antiaeriană, prezentând intervenția […] The post Donald Trump Ordonă Atacatarea Insulei Qeshm de lângă Iran, ne Așteptă să Crească iar Prețurile Carburanților first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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