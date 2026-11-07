Dongfeng 007 – Mașină în Premieră Mondială, Chinezii Schimbă Profund Mașinile cum Nu am Crezut Posibil iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Dongfeng 007, noua variantă a sedanului electric eπ 007, aduce o configurație neobișnuită pentru producția de serie, cu patru motoare amplasate direct în roți. Constructorul chinez renunță astfel la transmisia convențională, iar publicația germană GIGA prezintă automobilul drept un model care elimină inclusiv frânele mecanice obișnuite. În locul unui motor central care transmite puterea către […] The post Dongfeng 007 – Mașină în Premieră Mondială, Chinezii Schimbă Profund Mașinile cum Nu am Crezut Posibil first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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