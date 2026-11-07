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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Două aparate de zbor de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova

c Scris de catalina sirbu
Două aparate de zbor de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
Aosom
Două aparate de zbor de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău.

Sursa: Ziare

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