 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Dronă detectată în apropierea graniței României. Două avioane F-16 au decolat de la Borcea!

v Scris de valentina prelipcean(
Dronă detectată în apropierea graniței României. Două avioane F-16 au decolat de la Borcea!
Aosom
Două avioane F-16 au decolat miercuri, 4 noiembrie, de la Baza 86 Aeriană Borcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă în apropierea frontierei cu România.

Sursa: Monitorul Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech