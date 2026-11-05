 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

După AnimaWings, și Dan Air anunță probleme majore. Mii de pasageri afectați și peste 1,3 milioane de euro în dispută

d Scris de diana dumitrache
După AnimaWings, și Dan Air anunță probleme majore. Mii de pasageri afectați și peste 1,3 milioane de euro în dispută
Aosom
O nouă situație complicată afectează transportul aerian din România, după ce compania Dan Air a anunțat anularea a peste 11.000 de rezervări ale pasagerilor, pe fondul unui conflict cu procesatorul de plăți Netopia. Anunțul vine într-o perioadă în care și AnimaWings se confruntă cu dificultăți, după suspendarea temporară a numeroase curse și demersurile pentru intrarea […]

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech