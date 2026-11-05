După AnimaWings, și Dan Air anunță probleme majore. Mii de pasageri afectați și peste 1,3 milioane de euro în dispută

O nouă situație complicată afectează transportul aerian din România, după ce compania Dan Air a anunțat anularea a peste 11.000 de rezervări ale pasagerilor, pe fondul unui conflict cu procesatorul de plăți Netopia. Anunțul vine într-o perioadă în care și AnimaWings se confruntă cu dificultăți, după suspendarea temporară a numeroase curse și demersurile pentru intrarea […]

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