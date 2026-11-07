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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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După mașini electrice, chinezii vor să cucerească Europa și cu motociclete mai ieftine decât modelele de top

d Scris de dana arambescu
După mașini electrice, chinezii vor să cucerească Europa și cu motociclete mai ieftine decât modelele de top
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Exact după scenariul deja văzut în sectorul mașinilor electrice, mărcile chinezești de motociclete pătrund în forță pe piețele europene, aducând modele performante la prețuri considerabil mai mici decât cele ale rivalilor occidentali sau niponi, potrivit AFP.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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