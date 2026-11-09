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După Starlink vine Starmind: SpaceX vrea mii de sateliți dedicați calculului AI pe orbită încă din 2027

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
După Starlink vine Starmind: SpaceX vrea mii de sateliți dedicați calculului AI pe orbită încă din 2027
Aosom
Elon Musk estimează că SpaceX ar putea lansa primele computere AI Starmind în trimestrul al treilea din 2027, folosind hardware NVIDIA și centre de calcul orbitale alimentate solar.

Sursa: Mobilissimo

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