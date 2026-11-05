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Dușurile reci ar putea reduce zilele de concediu medical. Ce au descoperit cercetătorii într-un experiment cu 719 persoane

i Scris de iulia kelt
Dușurile reci ar putea reduce zilele de concediu medical. Ce au descoperit cercetătorii într-un experiment cu 719 persoane
Aosom
Dușurile reci ar putea avea efecte interesante asupra sănătății, iar un experiment realizat pe 719 persoane a scos la iveală o

Sursa: Playtech

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