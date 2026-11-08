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Efectele inteligenței artificiale asupra atacurilor cibernetice: „Democratizarea AI a pus capabilităţi puternice la îndemâna tuturor”

i Scris de iulian bîrzoi
Efectele inteligenței artificiale asupra atacurilor cibernetice: „Democratizarea AI a pus capabilităţi puternice la îndemâna tuturor”
Aosom
Atacurile de phishing care utilizează Inteligenţa Artificială (AI) reprezintă peste 80% din activitatea globală de inginerie socială observată, conform datelor incluse în raportul Eset SMB Cyber Readiness Index 2026. Experții mai notează că „democratizarea” AI a pus în mâna tututuror instrumente cibernetice puternice.

Sursa: Digi24

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