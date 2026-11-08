Efectele inteligenței artificiale asupra atacurilor cibernetice: „Democratizarea AI a pus capabilităţi puternice la îndemâna tuturor”

Politică

Cât poate fi limitat Trump în războaiele din Iran și Ucraina. „Există șanse ca în Congres să fie adoptate legi care să nu-i mai permită să ia decizii de unul singur” 09 Nov 2026

Victoria democraților împotriva lui Trump ascunde o capcană. Ce greșeli le-ar putea costa alegerile prezidențiale din 2028 09 Nov 2026

Ron DeSantis, guvernatorul republican al Floridei, se pregătește pentru o nouă candidatură la Casa Albă. Harta alegerilor prezidențiale din 2028 s-a schimbat radical 09 Nov 2026

Gheorghe Piperea: Îi cer public primarului general al Capitalei, Ciucu, să spună care sunt membrii comisiei evocate în adresa de refuz al avizării manifestației din 14 noiembrie (Amos News) 09 Nov 2026

Ursula von der Leyen vine în România cu un mesaj de avertizare, înainte de întâlnirile cu Nicușor Dan și Luca Niculescu (DCNews) 09 Nov 2026