Electrocasnicele din eMAG BLACK FRIDAY 2026 cu Super Prețuri la Philips, Ninja, KRUPS, De’Longhi, Rowenta, Tefal, Haier, Samsung, Bosch, Dyson și Dreame iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor eMAG a ales pentru BLACK FRIDAY 2026 reduceri importante la electrocasnice și produse pentru casă, iar printre cele mai atractive promoții apar branduri precum Philips, Ninja, KRUPS, De’Longhi, Rowenta, Tefal, Haier, Samsung, Bosch, Dyson și Dreame. Electrocasnice mari și climatizare (29 produse) Masina de spalat rufe Samsung — 8 kg, Clasa A, 1400 RPM, Motor […] The post Electrocasnicele din eMAG BLACK FRIDAY 2026 cu Super Prețuri la Philips, Ninja, KRUPS, De’Longhi, Rowenta, Tefal, Haier, Samsung, Bosch, Dyson și Dreame first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram