Electrocasnicele din eMAG BLACK FRIDAY 2026 cu Super Prețuri la Philips, Ninja, KRUPS, De’Longhi, Rowenta, Tefal, Haier, Samsung, Bosch, Dyson și Dreame

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Sursa: IdeviceCitește mai departe la sursa originală
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Publicat în 6 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Bookfest a ajuns în Bihor: prima ediție a Salonului de Carte Bookfest Oradea s-a deschis la Sinagoga Neologă Sion
Astăzi, 5 noiembrie 2026, a fost deschisă oficial prima ediție a Salonului de Carte Bookfest Oradea, găzduită de Sinagoga Neologă Sion. Este pent...
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Restricții de circulație rutieră în vederea realizării lucrărilor la infrastructura rutieră
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Democraţii pregătesc restricții legislative asupra AI după ce au câștigat alegerile în SUA. Companiile tech au scăzut pe burse
Democraţii intenţionează să lanseze un val de acte normative asupra sistemelor de Inteligenţă Artificială (AI) şi dezvoltării centrelor de date,...
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Compania Națională „Poșta Română” și Asociația ENVIRON, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, lansează campania națională ,,Da...