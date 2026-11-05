 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Electronice Alese de KAUFLAND pentru BLACK FRIDAY 2026, înaintea eMAG, cu Reduceri la Parkside, Samsung, Tchibo sau Heinner

a Scris de adrian gabor
Electronice Alese de KAUFLAND pentru BLACK FRIDAY 2026, înaintea eMAG, cu Reduceri la Parkside, Samsung, Tchibo sau Heinner
Aosom
Electronice Alese de KAUFLAND pentru BLACK FRIDAY 2026, înaintea eMAG, cu Reduceri la Parkside, Samsung, Tchibo sau Heinner iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor KAUFLAND a pornit campania BLACK FRIDAY 2026 cu un catalog amplu, valabil în perioada 4–17 noiembrie 2026, în care reducerile ajung până la 66% pentru unele produse, iar selecția acoperă electronice, electrocasnice, scule, accesorii auto, articole pentru casă și produse de îngrijire. Pentru clienții care urmăresc în special diferențele mari dintre prețul anterior și cel […] The post Electronice Alese de KAUFLAND pentru BLACK FRIDAY 2026, înaintea eMAG, cu Reduceri la Parkside, Samsung, Tchibo sau Heinner first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech