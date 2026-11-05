Electronice Alese de KAUFLAND pentru BLACK FRIDAY 2026, înaintea eMAG, cu Reduceri la Parkside, Samsung, Tchibo sau Heinner iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor KAUFLAND a pornit campania BLACK FRIDAY 2026 cu un catalog amplu, valabil în perioada 4–17 noiembrie 2026, în care reducerile ajung până la 66% pentru unele produse, iar selecția acoperă electronice, electrocasnice, scule, accesorii auto, articole pentru casă și produse de îngrijire. Pentru clienții care urmăresc în special diferențele mari dintre prețul anterior și cel […] The post Electronice Alese de KAUFLAND pentru BLACK FRIDAY 2026, înaintea eMAG, cu Reduceri la Parkside, Samsung, Tchibo sau Heinner first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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