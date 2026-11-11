Electronice Parkside la LIDL România cu Reduceri Speciale în Toate Magazinele din Țară iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor LIDL România a pregătit noi produse PARKSIDE pentru clienții interesați de scule electrice accesibile, disponibile în catalogul săptămânal din perioada 9–15 noiembrie 2026. Oferta include trei aparate destinate lucrărilor de bricolaj, asamblării mobilierului și reparațiilor simple din gospodărie, cu prețuri care pornesc de la 49,99 lei. LIDL România pune accentul în această săptămână pe echipamente […] The post Electronice Parkside la LIDL România cu Reduceri Speciale în Toate Magazinele din Țară first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram