Electronicele la Jumătate de Preț la ALTEX în BLACK FRIDAY 2026 cu Ofertele LG, ASUS, ACER, Hisense, D-Link, Lenovo, DJI, Sony, Panasonic, HP iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor ALTEX continuă campania BLACK FRIDAY 2026 cu reduceri importante la televizoare, laptopuri, calculatoare, sisteme audio, echipamente de rețea și electrocasnice, oferind clienților posibilitatea de a cumpăra produse de la branduri cunoscute la prețuri considerabil mai mici. Printre ofertele disponibile se numără televizoare LG și Hisense, laptopuri ASUS și Acer, dar și electrocasnice Gorenje, Rowenta și […] The post Electronicele la Jumătate de Preț la ALTEX în BLACK FRIDAY 2026 cu Ofertele LG, ASUS, ACER, Hisense, D-Link, Lenovo, DJI, Sony, Panasonic, HP first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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