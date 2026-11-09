Electronicele Silvercrest de la LIDL România cu Reduceri Noi după BLACK FRIDAY 2026 în Magazine iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor LIDL România aduce în perioada 9–15 noiembrie 2026 o nouă selecție de electronice Silvercrest pentru bucătărie, iar oferta se concentrează pe aparate destinate preparării cafelei, produselor lactate și băuturilor cu lapte. Reducerile afișate ajung până la 25% prin Lidl Plus, iar cel mai ieftin aparat din această selecție costă numai 9,99 lei. LIDL România include […] The post Electronicele Silvercrest de la LIDL România cu Reduceri Noi după BLACK FRIDAY 2026 în Magazine first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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