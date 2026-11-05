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Elevi români, premiați de cosmonautul Dumitru Prunariu pentru proiectul unei colonii spațiale destinate a 100.000 de oameni

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Elevi români, premiați de cosmonautul Dumitru Prunariu pentru proiectul unei colonii spațiale destinate a 100.000 de oameni
Aosom
Primul cosmonaut român, Dumitru Prunariu, va înmâna sâmbătă, la București, Diplomele de Excelență „Dumitru Prunariu” echipei EXELIXIS, care a obținut locul al II-lea la competiția internațională Gerard K. O'Neill Space Settlement Contest 2026, organizată de National Space Society. Elevii români au proiectat o colonie spațială pentru 100.000 de oameni.

Sursa: Mediafax Ro

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