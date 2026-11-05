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Elon Musk, prima țintă a unei grupări clandestine care a pornit o campanie împotriva miliardarilor americani. Cine se află în spatele planului

v Scris de victor dan stephanovici
Elon Musk, prima țintă a unei grupări clandestine care a pornit o campanie împotriva miliardarilor americani. Cine se află în spatele planului
Aosom
O grupare internațională de activiști pregătește publicarea adreselor unor locuințe asociate lui Elon Musk și altor persoane extrem de bogate, într-o campanie îndreptată împotriva influenței miliardarilor asupra politicii americane.

Sursa: Mediafax Ro

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