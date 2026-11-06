eMAG are doar 2 Telefoane iPhone la Super Ofertă de BLACK FRIDAY 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro eMAG începe seria ofertelor pentru BLACK FRIDAY 2026 cu doar două telefoane Apple, iPhone 16 și iPhone 17 Pro Max, ambele disponibile cu reduceri importante față de prețurile anterioare. Pentru cumpărătorii interesați de un smartphone Apple, eMAG propune astfel două variante foarte diferite ca preț, capacitate de stocare și procent de reducere. iPhone 16 este […] The post eMAG are doar 2 Telefoane iPhone la Super Ofertă de BLACK FRIDAY 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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