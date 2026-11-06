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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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eMAG depășește un miliard de lei în comenzi de Black Friday 2026

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
eMAG depășește un miliard de lei în comenzi de Black Friday 2026
Aosom
eMAG a raportat comenzi de 1,016 miliarde de lei la ora 23:00, cu 3,1% peste 2025, în timp ce numărul produselor comandate a crescut cu 13%, la aproape patru milioane.

Sursa: Mobilissimo

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