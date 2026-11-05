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eMAG dezvăluie al treilea val de produse vedetă înaintea campaniei de reduceri: Galaxy S26 Ultra la 4499 lei, iPhone 16 la 3499 lei și alte bunătăți

c Scris de claudiu sima
eMAG dezvăluie al treilea val de produse vedetă înaintea campaniei de reduceri: Galaxy S26 Ultra la 4499 lei, iPhone 16 la 3499 lei și alte bunătăți
Aosom
După primele runde de teasing Black Friday 2026, eMAG plusează astăzi cu al treilea val de produse vedetă dezvăluite înainte de startul oficial de mâine, 6 noiembrie. Selecția de azi acoperă toate categoriile cheie: televizoare OLED premium

Sursa: Mobilissimo

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