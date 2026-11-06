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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Epidemia alertelor: a apărut una de tip nou, după cele de la avioane și frigidere / Cine a fost vizat

m Scris de mihai cistelican
Epidemia alertelor: a apărut una de tip nou, după cele de la avioane și frigidere / Cine a fost vizat
Aosom
Postul britanic de televiziune Sky a anunţat vineri că a primit o ameninţare la adresa securităţii, la câteva ore după ce postul irlandez RTE şi-a evacuat clădirea în urma unei ameninţări cu bombă, pe fondul unui val de ameninţări cu bombă

Sursa: Stiri Pe Surse

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