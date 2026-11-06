Epidemia alertelor: a apărut una de tip nou, după cele de la avioane și frigidere / Cine a fost vizat

Postul britanic de televiziune Sky a anunţat vineri că a primit o ameninţare la adresa securităţii, la câteva ore după ce postul irlandez RTE şi-a evacuat clădirea în urma unei ameninţări cu bombă, pe fondul unui val de ameninţări cu bombă

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗