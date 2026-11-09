Europa poate fi paralizată fără să fie tras un foc de armă. Atacurile recente au scos la iveală vulnerabilități uriașe

Atacurile cibernetice, amenințările cu bombă vizând zborurile de pasageri, tulburările civile și actele suspecte de sabotaj din întreaga Europă au ridicat semne de întrebare cu privire la apărarea și reziliența continentului. Săptămâna trecută, hackeri au manipulat de la distanță sistemele de refrigerare ale unor supermarketuri, obligând comercianții să arunce alimentele alterate și expunând vulnerabilități în […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗