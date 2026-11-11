Europenii își iau tot mai mult sănătatea în propriile mâini. De ce apelează la AI, dar continuă să aibă încredere în medici

Sistemele de sănătate din Europa se află sub o presiune constantă, care se reflectă în timpii mari de așteptare și acces dificil la servicii medicale pentru pacienți. În acest context, tot mai mulți europeni se adaptează și caută singuri soluții, pentru că-și doresc să trăiască mai mult și mai sănătos. Își monitorizează tensiunea arterială, folosesc …

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