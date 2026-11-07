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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Experimentul de tip spiritism realizat de cercetători a arătat că 24 din cei 30 de participanți au simțit o prezență fantomatică ciudată

a Scris de andrei simion
Experimentul de tip spiritism realizat de cercetători a arătat că 24 din cei 30 de participanți au simțit o prezență fantomatică ciudată
Aosom
Au privit 45 de minute într-o oglindă, iar 24 din 30 de oameni au simțit o prezență.

Sursa: Playtech

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