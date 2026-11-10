Explicațiile lui Nicușor Dan privind Guvernul Luca Niculescu, AUR și Problemele Majore ale României iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro Nicușor Dan a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Palatul Cotroceni, motivele pentru care a exclus scenariul unei guvernări cu AUR, legând această variantă de riscuri economice și de securitate pe care le consideră prea mari pentru România. Președintele a susținut că venirea AUR la putere ar fi putut provoca, într-un interval […] The post Explicațiile lui Nicușor Dan privind Guvernul Luca Niculescu, AUR și Problemele Majore ale României first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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