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Explicațiile lui Nicușor Dan privind Guvernul Luca Niculescu, AUR și Problemele Majore ale României

r Scris de redactia idevice.ro
Explicațiile lui Nicușor Dan privind Guvernul Luca Niculescu, AUR și Problemele Majore ale României
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Explicațiile lui Nicușor Dan privind Guvernul Luca Niculescu, AUR și Problemele Majore ale României iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro Nicușor Dan a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Palatul Cotroceni, motivele pentru care a exclus scenariul unei guvernări cu AUR, legând această variantă de riscuri economice și de securitate pe care le consideră prea mari pentru România. Președintele a susținut că venirea AUR la putere ar fi putut provoca, într-un interval […] The post Explicațiile lui Nicușor Dan privind Guvernul Luca Niculescu, AUR și Problemele Majore ale României first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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