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EZVIZ HG2 600 Pro, sistem automatizat pentru porți glisante, va fi redus de Black Friday la Altex

c Scris de claudiu sima
EZVIZ HG2 600 Pro, sistem automatizat pentru porți glisante, va fi redus de Black Friday la Altex
Aosom
Pe lângă videointerfonul EZVIZ HP7 Pro de care scriam mai devreme și disponibil doar astăzi la preț special pe Altex, în campania de Black Friday a retailerului va intra în curând un alt echipament util de la același producător. Este vorba despre EZVIZ HG

Sursa: Mobilissimo

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