 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Facebook și Instagram nu își modifică setările în perioada următoare

r Scris de redacția jurnalul
Facebook și Instagram nu își modifică setările în perioada următoare
Aosom
Meta a blocat o actualizare controversată care viza conturile de business de pe Facebook și Instagram. Modificarea ar fi oferit companiei dreptul de a colecta date direct de pe site-urile utilizatorilor cu scopul de a-și antrena modelele de inteligență artificială.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech