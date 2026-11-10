Facelift-ul DACIA Duster 2027 Detaliat, ce Planuri au DACIA și Renault Împotriva Chery, Geely, BYD, Leapmotor, MG iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor DACIA Duster 2027 se pregătește pentru un facelift important, care va modifica identitatea vizuală a SUV-ului românesc atunci când actuala generație va ajunge la jumătatea ciclului său comercial. Potrivit informațiilor publicate de L’Automobile Magazine, modelul prezentat în toamna anului 2023 și comercializat din iunie 2024 va trece prin această actualizare în cursul anului viitor. Schimbarea […] The post Facelift-ul DACIA Duster 2027 Detaliat, ce Planuri au DACIA și Renault Împotriva Chery, Geely, BYD, Leapmotor, MG first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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