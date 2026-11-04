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Fenomenul „deadzoning” : millennials și generația Z schimbă regulile vacanțelor. România are un traseu ideal pentru această tendință

i Scris de ioana ion
Fenomenul „deadzoning” : millennials și generația Z schimbă regulile vacanțelor. România are un traseu ideal pentru această tendință
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Dead Zoning este noua tendință în turism care îi încurajează pe călători să aleagă destinații izolate, fără internet și fără notificări. Millennials și Generația Z caută tot mai des vacanțe în care să se deconecteze de tehnologie, să reducă stresul și să își recapete echilibrul. România are un traseu care se potrivește perfect noului trend: Via Transilvanica, scrie Blic, publicație a trustului Ringier.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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