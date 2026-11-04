Fenomenul „deadzoning” : millennials și generația Z schimbă regulile vacanțelor. România are un traseu ideal pentru această tendință

Dead Zoning este noua tendință în turism care îi încurajează pe călători să aleagă destinații izolate, fără internet și fără notificări. Millennials și Generația Z caută tot mai des vacanțe în care să se deconecteze de tehnologie, să reducă stresul și să își recapete echilibrul. România are un traseu care se potrivește perfect noului trend: Via Transilvanica, scrie Blic, publicație a trustului Ringier.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗