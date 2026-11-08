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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Ferestrele sunt ude în fiecare dimineață? Când condensul este normal și când arată că ai prea multă umiditate în casă

d Scris de diana dumitrache
Ferestrele sunt ude în fiecare dimineață? Când condensul este normal și când arată că ai prea multă umiditate în casă
Aosom
Odată cu luna noiembrie, temperaturile scad, ferestrele sunt deschise mai rar, iar în multe locuințe apare aceeași problemă: geamurile sunt ude dimineața. Puțin condens nu înseamnă neapărat că ferestrele sunt defecte, însă apa care apare zilnic și în cantități mari poate indica o umiditate prea ridicată în casă. De ce se udă geamurile pe interior […]

Sursa: Playtech

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