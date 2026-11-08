Ferestrele sunt ude în fiecare dimineață? Când condensul este normal și când arată că ai prea multă umiditate în casă

Odată cu luna noiembrie, temperaturile scad, ferestrele sunt deschise mai rar, iar în multe locuințe apare aceeași problemă: geamurile sunt ude dimineața. Puțin condens nu înseamnă neapărat că ferestrele sunt defecte, însă apa care apare zilnic și în cantități mari poate indica o umiditate prea ridicată în casă. De ce se udă geamurile pe interior […]

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