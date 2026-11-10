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Filtru de ulei înșurubat care pierde imediat după revizie: cum poate rămâne garnitura veche lipită de motor

a Scris de alexandru puiu
Filtru de ulei înșurubat care pierde imediat după revizie: cum poate rămâne garnitura veche lipită de motor
Aosom
Filtrul de ulei pierde după revizie? Află cum rămâne garnitura veche lipită de motor și ce verificări confirmă sursa scurgerii.

Sursa: Playtech

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