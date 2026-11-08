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Comunicat PMB
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Firma la care ai lucrat s-a închis, iar tu ai nevoie de acte pentru pensie. De unde le mai poți obține

i Scris de ionuț vieriu
Firma la care ai lucrat s-a închis, iar tu ai nevoie de acte pentru pensie. De unde le mai poți obține
Aosom
Fostul angajator s-a desființat? De unde obții actele pentru pensie, cum găsești arhiva și ce verifici înainte să plătești pentru adeverințe

Sursa: Playtech

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