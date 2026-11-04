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Fiul unui influencer român, în vârstă de 11 ani, și-a cumpărat o armă de pe internet. Cum se apără milionarul: „Eu nu știam”

d Scris de diana pavel
Fiul unui influencer român, în vârstă de 11 ani, și-a cumpărat o armă de pe internet. Cum se apără milionarul: „Eu nu știam”
Aosom
O amplă descindere a forțelor de ordine a vizat locuința cunoscutului influencer Iulian Demeter, personaj intens mediatizat pentru opulența și stilul de viață luxos afișate în mediul online.

Sursa: Click

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