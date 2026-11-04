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FOTO – „Până nu încerci, nu știi”: Cum a prins viață „Masa Magică” cu mere „pe încredere” amenajată de familia Deac în Lechința

b Scris de bistrițeanul.ro
FOTO – „Până nu încerci, nu știi”: Cum a prins viață „Masa Magică” cu mere „pe încredere” amenajată de familia Deac în Lechința
Aosom
O poveste despre încredere reciprocă, respect și omenie a prins contur la Lechința. La Ferma Deac, proprietarii au pus bazele unui sistem de autoservire inedit pentru trecători, bazat pe încredere. Aici, aceștia găsesc saci de mere gata pregătiți și cântăriți, iar plata se face simplu, lăsând banii într-o cutie metalică special amenajată. „Dacă noi suntem […] The post FOTO – „Până nu încerci, nu știi”: Cum a prins viață „Masa Magică” cu mere „pe încredere” amenajată de familia Deac în Lechința appeared first on Bistrițeanul.ro.

Sursa: Bistrițeanul.ro

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