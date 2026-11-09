 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

FOTO Serviciile secrete ale SUA oferă prima imagine clară a navei spațiale misterioase care eliberează obiecte pe orbită și se apropie de alți sateliți

d Scris de daniel mihai dragomir
FOTO Serviciile secrete ale SUA oferă prima imagine clară a navei spațiale misterioase care eliberează obiecte pe orbită și se apropie de alți sateliți
Aosom
Raportul DIA publică o imagine rară a unui avion spațial chinez, identificat de analiști drept Shenlong, care a eliberat cel puțin nouă obiecte pe orbită.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech