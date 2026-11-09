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FOTO SURPRIZĂ Dacia Sandrider de stradă. Micul SUV poate completa oferta pe segmentul B-SUV

m Scris de maria ionescu
FOTO SURPRIZĂ Dacia Sandrider de stradă. Micul SUV poate completa oferta pe segmentul B-SUV
Aosom
Așa cum Volkswagen vinde și T-Cross și T-Roc, două SUV-uri aflate în zona B-SUV, cu lungimi destul de apropiate, Dacia a studiat posibilitatea de a produce un SUV de dimensiuni mai reduse față de Duster, care să fie mai mare și mai scump decât Sandero Stepway. Decizia finală a unui proiect anunțat inițial încă de …

Sursa: Hotnews

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