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Fragmente de dronă, descoperite într-o localitate din Neamț. Specialiștii SRI au ajuns la fața locului

n Scris de narcis ghiurca
Fragmente de dronă, descoperite într-o localitate din Neamț. Specialiștii SRI au ajuns la fața locului
Aosom
Fragmente de dronă au fost descoperite joi, 5 noiembrie, într-o localitate din județul Neamț. La fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și reprezentanți ai Serviciului Român de Informații (SRI).

Sursa: Adevarul

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