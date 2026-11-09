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Franța acuză Iranul că se află în spatele atacurilor cibernetice care au încălzit frigiderele și congelatoarele din supermarketuri

d Scris de doinița manic
Franța acuză Iranul că se află în spatele atacurilor cibernetice care au încălzit frigiderele și congelatoarele din supermarketuri
Aosom
Franța acuză oficial Iranul că s-ar afla în spatele atacurilor cibernetice care au afectat frigiderele și congelatoarele din supermarketuri.

Sursa: Dcnews

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