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Franța acuză Iranul de atacul cibernetic care a afectat sute de supermarketuri: „O agresivitate fără precedent”

c Scris de cristina stancu
Franța acuză Iranul de atacul cibernetic care a afectat sute de supermarketuri: „O agresivitate fără precedent”
Aosom
Autoritățile franceze au acuzat oficial Iranul că s-ar afla în spatele atacului cibernetic care a afectat luna trecută aproximativ 700 de supermarketuri din Franța, provocând distrugerea unor cantități mari de produse alimentare și avarierea unor echipamente frigorifice.

Sursa: Adevarul

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