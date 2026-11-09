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Franța acuză Iranul de atacuri asupra frigiderelor din supermarketuri. Ce riscuri ridică incidentul

l Scris de lorena mihăilă
Franța acuză Iranul de atacuri asupra frigiderelor din supermarketuri. Ce riscuri ridică incidentul
Aosom
Oficialii francezi au acuzat luni Gărzile Revoluţiei Iraniene că sunt în spatele atacurilor cibernetice care au scos din funcţiune frigiderele şi congelatoarele marilor magazine din toată Franţa, luna trecută.

Sursa: Stirile Pro.tv

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