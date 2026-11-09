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Franța acuză Iranul pentru atacul asupra frigiderelor din supermarketurile franceze

a Scris de ana dima
Franța acuză Iranul pentru atacul asupra frigiderelor din supermarketurile franceze
Aosom
Franța dă vina pe Iran pentru atacul cibernetic de luna trecută asupra frigiderelor unui supermarket, care a stricat produsele la aproximativ 700 de comercianți cu amănuntul, și promite să impună sancțiuni Teheranului. The post Franța acuză Iranul pentru atacul asupra frigiderelor din supermarketurile franceze appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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