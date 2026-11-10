 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Franța își pregătește riposta împotriva Iranului, după atacul cibernetic asupra frigiderelor

r Scris de radu jacotă
Franța își pregătește riposta împotriva Iranului, după atacul cibernetic asupra frigiderelor
Aosom
ranța, care a acuzat luni Iranul că s-ar afla în spatele atacurilor cibernetice de mare amploare ce au vizat sute de frigidere Franța, care a acuzat luni Iranul că s-ar afla în spatele atacurilor cibernetice de mare amploare ce au vizat sute de frigidere conectate din supermarketuri în luna octombrie, își pregătește riposta împotriva Teheranului. „Nu […]

Sursa: National - Ziarul National

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech