Franța își pregătește riposta împotriva Iranului, după atacul cibernetic asupra frigiderelor

ranța, care a acuzat luni Iranul că s-ar afla în spatele atacurilor cibernetice de mare amploare ce au vizat sute de frigidere Franța, care a acuzat luni Iranul că s-ar afla în spatele atacurilor cibernetice de mare amploare ce au vizat sute de frigidere conectate din supermarketuri în luna octombrie, își pregătește riposta împotriva Teheranului. „Nu […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗